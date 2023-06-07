Лукашенко помиловал Софью Сапегу
Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу
© Фото: ТРК "Звезда"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу. Об этом сообщает издание БелТА.
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Лукашенко помиловал Софью Сапегу
Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу
© Фото: ТРК "Звезда"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу. Об этом сообщает издание БелТА.
Экспертное мнение и аналитика
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