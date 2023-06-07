Мэр Леонтьев заявил о семи пропавших без вести в Новой Каховке

Есть вероятность, что пропавшие люди были эвакуированы с подтопленных зон.

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Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев предварительно заявил о семи пропавших без вести в зонах подтопления после разрушения Каховской ГЭС.

«Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать - острова. Пастухи там были <...> Около семи человек, о которых мы знаем точно», - цитирует РИА Новости Леонтьева.

В ночь на вторник в результате обстрела была разрушена Каховская ГЭС. После прорыва дамбы затопило Новую Каховку. Уровень воды превысил 10 метров.

Мэр Леонтьев сообщил о необходимости эвакуации местных жителей. Их вывозили на автобусах из подтопленных регионов. По словам Леонтьева, в течение трех суток уровень воды должен прийти в норму.

По факту совершения теракта Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Его взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.