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Глава СК РФ Бастрыкин взял под свой контроль дело о подрыве Каховской ГЭС

Марина Крижановская
04:33 07.06.2023
Возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном по предварительному сговору и повлекшем значительный имущественный ущерб.
Глава СК РФ Бастрыкин взял под свой контроль дело о подрыве Каховской ГЭС
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
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По факту разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции, а также по причине затопления территорий Херсонской области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте. Под личный контроль дело взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Указано, что дело возбуждено по статье 205 части 2 пункту «а, в» УК России - «террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий».

«Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела», - сообщило ведомство в Telegram-канале.

Немногим ранее Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к Генсеку организации Антониу Гутерришу с призывом осудить подрыв Каховской ГЭС, осуществленный киевским режимом. Российские дипломаты напомнили о своем письме-предупреждении о планах Киева разрушить данную ГЭС в Херсонской области, которое было направлено Гутерришу в конце октября 2022 года.

Также в Херсонской области предупреждали о тысячах затопленных жителей, если Каховская ГЭС будет подорвана.

В ночь с 5 на 6 июня Каховская ГЭС была обстреляна в Запорожской области. В результате был разрушен верхний уровень плотины и большое количество воды хлынуло вниз по течению.

После этого помощник главы Херсонской области Сергей Мороз сообщил, что власти были готовы к подобному сценарию. Он пояснил, что власти подготовили автобусы, также подготовлено и МЧС, «поэтому все, кому нужна будет эвакуация, будут перевезены в более благополучные районы»

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