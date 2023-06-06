Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил об эвакуации жителей подтопленных домов

По словам градоначальника, уровень воды должен прийти в норму в течение 72 часов.

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В Новой Каховке началась эвакуация жителей домов, подтопленных в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, жителей вывозят на автобусах, эвакуация временная.

«Продолжается подъем уровня воды, ситуация осложняется пока. Мы сейчас эвакуируем людей из всех подтопленных домов. По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти 72 часа», - заявил Леонтьев журналистам.

Напомним, верхний уровень Каховской ГЭС был разрушен в результате обстрела. Уровень воды поднялся на 2,5 метра ниже по течению. Городские службы находятся в полной готовности для принятия срочных решений.