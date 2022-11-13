В Херсонской области предупредили о тысячах затопленных жителей, если Каховская ГЭС будет подорвана

Сообщается, что скорость волны в таком случае будет порядка 60-70 километров в час и двигаться она будет вниз по течению.

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В случае подрыва Каховской гидроэлектростанции украинскими националистами произойдет быстрое затопление Новой Каховки и других населенных пунктов Херсонской области.

Под удар волны могут попасть десятки тысяч мирных жителей. В случае прорыва Каховской ГЭС скорость волны будет порядка 60-70 километров в час. Об этом ТАСС рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Все населенные пункты: Днепряны, Корсунка, огромное количество дач херсонских, Казачьи Лагери и все, что ниже находятся, - они будут затоплены. Это десятки тысяч человек, навскидку могу сказать. А по большому счету несколько тысяч человек только в Новой Каховке, которые прямо подпадают под затопления. Новая Каховка находится ниже по течению - значит перепад высот составляет 15-16 метров. Волна в случае прорыва будет передвигаться вниз по течению со скорость 60-70 километров в час. Это очень быстро», - приводит его слова агентство.

Немногим ранее стало известно, что значительная часть Новой Каховки эвакуировалась. Владимир Леонтьев сообщил, что это стало возможным благодаря заблаговременно начатой эвакуации - «не в октябре, а когда все ракетные обстрелы уничтожали город и мирное население».



