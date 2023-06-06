Небензя призвал Генсека ООН Гутерреша осудить подрыв Киевом Каховской ГЭС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к Генеральному секретарю организации с призывом осудить подрыв Каховской ГЭС киевским режимом.
В частности, еще в конце октября 2022 года в адрес Генсека ООН и Председателя Совбеза ООН постпредством РФ было направлено письмо. В нем Небензя призвал обратить внимание на планы киевских властей по разрушению Каховской ГЭС. В письме Небензя «настоятельно» призывал Гутерреша сделать все возможное для предотвращения «этого чудовищного преступления».
«В частности, украинские силы рассматривают возможность спуска морских мин вниз по течению Днепра или нанесения массированного ракетного удара. Мы также фиксируем авиаудары по шлюзам ГЭС, наносимые с целью вызвать поднятие уровня воды в реке», - гласит текст опубликованного письма.