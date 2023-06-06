В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Небензя призвал Генсека ООН Гутерреша осудить подрыв Киевом Каховской ГЭС

Марина Крижановская
23:56 06.06.2023
Российские дипломаты показали письмо, направленное Генсеку ООН еще в октябре прошлого года относительно угрожавшей Каховской ГЭС опасности со стороны киевских властей.
Небензя призвал Генсека ООН Гутерреша осудить подрыв Киевом Каховской ГЭС
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к Генеральному секретарю организации с призывом осудить подрыв Каховской ГЭС киевским режимом.

В частности, еще в конце октября 2022 года в адрес Генсека ООН и Председателя Совбеза ООН постпредством РФ было направлено письмо. В нем Небензя призвал обратить внимание на планы киевских властей по разрушению Каховской ГЭС. В письме Небензя «настоятельно» призывал Гутерреша сделать все возможное для предотвращения «этого чудовищного преступления».

«В частности, украинские силы рассматривают возможность спуска морских мин вниз по течению Днепра или нанесения массированного ракетного удара. Мы также фиксируем авиаудары по шлюзам ГЭС, наносимые с целью вызвать поднятие уровня воды в реке», - гласит текст опубликованного письма.

© MariaVladimirovnaZakharova Telegram

Также Василий Небензя сообщил, что из-за разрушения Каховской ГЭС Россия созовет заседание Совбеза ООН. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 6 июня Каховская ГЭС была обстреляна в Запорожской области. В результате был разрушен верхний уровень плотины и большое количество воды хлынуло вниз по течению.

Данное происшествие прокомментировали в Кремле. Там назвали цель удара Киева по Каховской ГЭС.  Отмечено, что в качестве одной из целей удара по гидроэлектростанции было намерение лишить Крым воды.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.