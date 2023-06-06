Небензя призвал Генсека ООН Гутерреша осудить подрыв Киевом Каховской ГЭС

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Также Василий Небензя сообщил, что из-за разрушения Каховской ГЭС Россия созовет заседание Совбеза ООН. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 6 июня Каховская ГЭС была обстреляна в Запорожской области. В результате был разрушен верхний уровень плотины и большое количество воды хлынуло вниз по течению.

Данное происшествие прокомментировали в Кремле. Там назвали цель удара Киева по Каховской ГЭС. Отмечено, что в качестве одной из целей удара по гидроэлектростанции было намерение лишить Крым воды.