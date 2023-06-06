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Помощник главы Херсонской области Мороз сообщил, что власти были готовы к сценарию прорыва ГЭС

Алексей Курильченко
10:45 06.06.2023
По словам представителя пресс-службы, уровень воды вскоре снизится, а ее излишек уйдет в море.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Власти Херсонской области были готовы к тому, что Каховская ГЭС может быть разрушена в результате действий украинских боевиков. Поэтому все экстренные службы были приведены в максимальную готовность. Об этом «Звезде» сообщил Сергей Мороз, помощник начальника пресс-службы губернатора Херсонской области

«Сейчас власти Херсонской области предпринимают все действия для того, чтобы быстрее ликвидировать последствия этого обстрела. На самом деле мы были к этому готовы, мы понимали, что Каховская ГЭС могла оказаться под обстрелом. У нас готовы автобусы, МЧС подготовлено, поэтом все, кому нужна будет эвакуация, будут перевезены в более благополучные районы», - заявил помощник.

По данным Мороза, на Левобережье проживало около 20 тысяч человек. Многие уехали из-за угрозы обстрелов со стороны Украины.

«Сейчас создан оперативный штаб, вся информация поступает туда. Ситуация решается, она под контролем, сейчас будем ликвидировать последствия... Плотина разрушена не полностью, при обстреле пострадала только верхняя часть плотины, через которую и идет сброс воды. Нижняя, подводная часть целая... Вода не останется в дельте Днепра, она уйдет в море, через какое-то время уровень начнет снижаться», - заявил Мороз.

Напомним, верхний уровень Каховской ГЭС был разрушен в результате обстрела. Уровень воды поднялся на 2,5 метра ниже по течению. Городские службы находятся в полной готовности для принятия срочных решений.

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