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Вице-премьер РФ Абрамченко сообщила об устроенном Киевом экоциде на территории Херсонской области

Вероника Волосунова
13:41 07.06.2023
Виктория Абрамченко обратила внимание, что из-за разрушения Каховской ГЭС оказались затоплены населенные пункты, уникальные природные комплексы, объекты размещения отходов и скотомогильники.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Киевский режим устроил экоцид, то есть массовое уничтожение животного и растительного мира, на территории Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС. Об этом заявила на «правительственном часе» Виктория Абрамченко.  

«Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области», - заявила Абрамченко.

Вице-премьер обратила внимание на угрозу более 20 тысячам  мирных граждан, в том числе детей. Из-за разрушения Каховской ГЭС оказались затоплены несколько населенных пунктов, а также объекты размещения отходов, скотомогильники и очистные сооружения.

По словам Абрамченко, стихийное бедствие настигло и уникальные природные комплексы, включая  национальный парк Нижнеднепровский и «Гилею». Кроме того, погибли животные.

«Это преступление киевского режима должно быть рассмотрено и осуждено на площадке ООН. Киев ненавидит крымчан и фактически обнулил Конвенцию ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер», - добавила Абрамченко.

Вице-премьер сообщила о принятых правительством совместно с руководством Херсонской области первоочередных мер для стабилизации и помощи людям.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что по предварительным данным, число пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС может достигнуть 40 000 человек.

Мэр Новой Каховки, которая располагается рядом с ГЭС и в результате бедствия оказалась затоплена, сообщил о семи пропавших без вести людях. Всего, по последним данным, в Новокаховском округе оказались затоплены три поселка.

Уровень воды поднялся вниз по течению и в области Херсона. В городе затопило набережную из-за превышения среднего уровня воды в Днепре на один метр. Нижние плиты набережной почти полностью скрылись под водой. 

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