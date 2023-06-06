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В Херсоне из-за прорыва Каховской ГЭС затопило набережную

Алексей Курильченко
09:14 06.06.2023
Уровень воды почти на метр превысил средние показатели.
© Видео: Telegram, Таврия. Новости Херсонской области © Фото: Telegram, Таврия. Новости Херсонской области
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В Херсоне произошло затопление набережной парка Славы из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции. Выходящий из берегов Днепр сняли на видео местные жители.

По их словам, которые приводит Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области», вода продолжает прибывать - подъем составил около метра от средней отметки уровня реки. Нижние плиты набережной уже полностью скрылись под водой.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о разрушении верхнего уровня Каховской ГЭС из-за обстрела. При этом он отметил, что необходимости в эвакуации местных жителей нет. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что разрушения не представляют критической опасности для Запорожской АЭС.

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