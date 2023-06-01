ВКС России получили партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34

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Воздушно-космические силы (ВКС) России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Перед передачей Минобороны самолеты прошли наземные и летные испытания. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, это первая в этом году поставка самолетов оперативно-тактической авиации. Он также рассказал, что военно-транспортная авиация накануне получила самолеты Ил-76МД-90А.

Су-34 способен наносить удары по наземным целям и вести воздушный бой. Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В кабине пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики. По сравнению с Су-27 была увеличена полезная нагрузка и запас топлива. Из-за характерной приплюснутой формы носовой части в войсках получил прозвище «утенок».

В ОАК отметили, что Су-34 могут применять перспективные авиационные средства, что позволит увеличить дальность поражения целей, расширить условия и точность бомбометания.