Мишустин: предприятия ОПК многократно увеличили выпуск продукции для нужд спецоперации

Михаил Мишустин отметил, что оборонно-промышленный комплекс России на данный момент работает в режиме максимальной загрузки.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенной коллегии Минпромторга заявил, что предприятия отечественного ОПК во много раз увеличили выпуск продукции для нужд специальной военной операции.

Он заметил, что оборонно-промышленный комплекс России на данный момент работает в режиме максимальной загрузки.

«Параллельно с выполнением целевых заданий идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники», - добавил Мишустин.

Также Михаил Мишустин поблагодарил всех, кто трудится на оборонных заводах страны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» получит ракеты «Циркон».