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Глава «Алмаз-Антея» Новиков доложил Шойгу об увеличении производства в рамках гособоронзаказа

12:52 07.06.2023
Министр обороны России высоко оценил эффективность продукции предприятия в зоне специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что в этом году предприятия концерна существенно увеличили производство в рамках гособоронзаказа. 

Шойгу прибыл на одно из предприятий корпорации с инспекцией исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Минобороны России. Министр осмотрел цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов ПВО. 

Генеральный директор предприятия доложил ему о реализации программ расширения производственных мощностей. Было подчеркнуто, что это позволит поднять возможности предприятия в два раза. 

«Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца... Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж, и тут же идет наладка следующего», - заметил Сергей Шойгу. 

Глава «Алмаз-Антея» Ян Новиков заметил, что предприятие сдает продукцию с опережением графика. Он добавил, что комплексы ПВО, включая С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь», показывают высокую эффективность в ходе специальной военной операции. 

Шойгу согласился с этим, заявив, что продукция «Алмаз-Антея» востребована и демонстрирует высокую эффективность в ходе боев с украинскими боевиками и иностранными наемниками. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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