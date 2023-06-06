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Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на город

Вероника Волосунова
09:53 06.06.2023
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, город обладает собственным водохранилищем с запасом воды на максимуме.
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на город
© Фото: Aleksander Lyskin, Global Look Press
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Угрозы водоснабжению Севастополя после разрушения верхнего уровня Каховской ГЭС нет. Об этом сообщил губернатор Cевастополя Михаил Развожаев.

«На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС - никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения», - написал Развожаев в своем Telegram-канале. 

Губернатор обратил внимание, что сейчас «укропаблики» будут пытаться выжимать все из этой ситуации, «сеять ложь и панику». В связи с чем он призвал читателей доверять только официальным источникам информации.

Напомним, сегодня ночью стало известно о разрушении верхнего уровня Каховской ГЭС. По словам мэра Новой Каховки, это произошло из-за обстрела. Кадры последствий были опубликованы с земли и с воздуха.

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