Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на город
Угрозы водоснабжению Севастополя после разрушения верхнего уровня Каховской ГЭС нет. Об этом сообщил губернатор Cевастополя Михаил Развожаев.
«На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС - никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор обратил внимание, что сейчас «укропаблики» будут пытаться выжимать все из этой ситуации, «сеять ложь и панику». В связи с чем он призвал читателей доверять только официальным источникам информации.
Напомним, сегодня ночью стало известно о разрушении верхнего уровня Каховской ГЭС. По словам мэра Новой Каховки, это произошло из-за обстрела. Кадры последствий были опубликованы с земли и с воздуха.