Опубликованы кадры Каховской ГЭС после разрушения первого уровня

Верхний уровень Каховской ГЭС, пострадавшей в результате обстрела в ночь с 5 на 6 июня, получил сильные повреждения - от него почти ничего не осталось.

© Видео: ВКонтакте, Катастрофа © Фото: ВКонтакте, Катастрофа

Верхняя часть Каховской ГЭС, где находятся шандоры, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия, значительно пострадала в результате обстрела сегодня ночью. Об этом следует из опубликованных кадров «Катастрофы».

От той части, где ранее находилась дорога, соединяющая два берега Днепра, почти ничего не осталось. Сейчас там устремляются потоки воды вниз по течению.

Напомним, о том, что Каховская ГЭС получила значительные повреждения, стало известно сегодня утром. Мэр Новой Каховки, расположенной в пяти километрах от ГЭС, сообщил о разрушении верхнего уровня станции из-за обстрела. По его словам, в эвакуации жителей города нет необходимости, однако городские службы находятся в полной готовности для принятия срочных решений, также подготовлены автобусы. Уровень воды поднялся на 2,5 метра ниже по течению.