Минобороны России показало на видео уничтожение иностранной техники
В опубликованной российским оборонным ведомством подборке представлены различные образцы военной техники иностранного производства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало нарезку кадров с уничтожением военной техники украинских боевиков в ходе отражения украинского наступления.
В описании к видео говорится, что на кадрах показано уничтожение различной техники иностранного производства.
Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что последние три дня противник проводил попытки наступления. Там он понес значительные и не сопоставимые потери.
В этих бесплодных попытках враг потерял до до 3 715 боевиков. В ходе отражения атак, к сожалению, погиб 71 военнослужащий Вооруженных сил России. Еще 210 бойцов получили ранения.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.