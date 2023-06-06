Минобороны России показало на видео уничтожение иностранной техники

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало нарезку кадров с уничтожением военной техники украинских боевиков в ходе отражения украинского наступления.

В описании к видео говорится, что на кадрах показано уничтожение различной техники иностранного производства.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что последние три дня противник проводил попытки наступления. Там он понес значительные и не сопоставимые потери.

В этих бесплодных попытках враг потерял до до 3 715 боевиков. В ходе отражения атак, к сожалению, погиб 71 военнослужащий Вооруженных сил России. Еще 210 бойцов получили ранения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.