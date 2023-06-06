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Минобороны России показало на видео уничтожение иностранной техники

17:06 06.06.2023
В опубликованной российским оборонным ведомством подборке представлены различные образцы военной техники иностранного производства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало нарезку кадров с уничтожением военной техники украинских боевиков в ходе отражения украинского наступления. 

В описании к видео говорится, что на кадрах показано уничтожение различной техники иностранного производства.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что последние три дня противник проводил попытки наступления. Там он понес значительные и не сопоставимые потери

В этих бесплодных попытках враг потерял до до 3 715 боевиков. В ходе отражения атак, к сожалению, погиб 71 военнослужащий Вооруженных сил России. Еще 210 бойцов получили ранения. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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