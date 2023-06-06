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Шойгу заявил, что противник потерял до 3 715 боевиков за три дня боев

16:21 06.06.2023
Также, по словам министра обороны РФ, враг недосчитался 52 танков, 207 бронемашин, 5 самолетов, 2 вертолетов, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотников.
Шойгу заявил, что противник потерял до 3 715 боевиков за три дня боев
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что неприятель лишился до 3 715 боевиков за три дня боев.

«Всего за 3 дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Помимо живой силы, противник понес серьезные потери в военной технике. Уничтожены 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.

Как утверждает министр, ️украинская сторона не добилась своих целей в ходе попыток наступления, а ее потери были значительными и несопоставимыми.

Министр указал на роль российской авиации, а применение управляемых ракет привело к тому, что противник лишился пяти танков и 29 бронемашин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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