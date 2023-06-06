Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества
Прилепин, ставший мишенью украинских террористов, взорвавших автомобиль, в котором он ехал, и убивших водителя.
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Об этом говорится в тексте президентского указа, опубликованного на портале правовой информации.
Ордена Мужества посмертно удостоен и Александр Шубин, который находился в одной машине с Прилепиным во время украинского теракта.
Ранее Захар Прилепин заявил, что у всех живых есть важная работа - дойти до Киева.
Украинские террористы последовательно атакуют патриотических деятелей культуры. 2 апреля ими был подло убит русский писатель, ополченец и участник спецоперации Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.