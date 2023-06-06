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Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества

Тимур Шерзад
15:36 06.06.2023
Прилепин, ставший мишенью украинских террористов, взорвавших автомобиль, в котором он ехал, и убивших водителя.
Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Об этом говорится в тексте президентского указа, опубликованного на портале правовой информации. 

Ордена Мужества посмертно удостоен и Александр Шубин, который находился в одной машине с Прилепиным во время украинского теракта.

Ранее Захар Прилепин заявил, что у всех живых есть важная работа - дойти до Киева

Украинские террористы последовательно атакуют патриотических деятелей культуры. 2 апреля ими был подло убит русский писатель, ополченец и участник спецоперации Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. 

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