Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии

Прилепин считает, что если постоянно говорить о мести, то можно сойти с ума.

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Писатель Захар Прилепин рассказал, что у него никогда не возникали мысли о возмездии. Об этом он сообщил в интервью «Аргументам и Фактам».

«Нет, таких мыслей нет. И раньше, когда у нас погибали товарищи - никогда не было мыслей о возмездии», - ответил писатель на вопрос, возникали ли у него мысли о мести после гибели его друга Александра Шубина.

Захар Прилепин также отметил, что можно сойти с ума, если постоянно говорить о мести.

«У всех оставшихся в живых есть работа - дойти до Киева. Месть - отвлекает только», - подытожил Прилепин.

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал, что перенес четыре сложнейшие операции. Он также насчитал у себя 12 переломов.