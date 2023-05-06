Mash: машина Прилепина подорвалась на противотанковой мине

Как сообщает Telegram-канал, следователи выяснили, что террористы заложили две таких мины.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Автомобиль Audi Q7 с Прилепиным подорвался на противотанковой мине, сообщает Telegram-канал Mash. Террористы заложили две такие мины на пути машины, и одна из них сработала.

Взрывное устройство, на котором взорвалась машина Захара Прилепина, сработало около 11 часов в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Писателя госпитализировали, он ранен.

При подрыве автомобиля погиб близкий друг Прилепина и его охранник с позывным «Злой».

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «терроризм». В пресс-службе МВД России сообщили о задержании по подозрению в причастности к подрыву автомобиля писателя ранее судимого мужчины.