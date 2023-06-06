Физик-ядерщик объяснил опасность аварии в Новой Каховке для ЗАЭС

По словам физика-ядерщика Андрея Ожаровского, авария на Каховской ГЭС из-за обстрела украинских боевиков могла стать катастрофической для ЗАЭС, если бы реакторы не были выключены.

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Ситуация на ЗАЭС могла стать катастрофической, если бы не выключенные реакторы. Об этом в беседе со «Звездой» заявил физик-ядерщик и эксперт «Экозащиты» Андрей Ожаровский.

«Опасность существует, но она не сиюминутная. От серьезной катастрофы Запорожскую АЭС спасло то, что реакторы выключены. Если бы они работали на полную мощность, ситуация была бы близка к катастрофической», - заявил Ожаровский.

Эксперт обратил внимание, что Каховская плотина, которую прорвало, располагается ниже по течению Днепра, чем ЗАЭС. Кроме того, для охлаждения реакторов Запорожской АЭС используется водоем-охладитель, отделенный от Каховского водохранилища дамбой.

«Это означает, что даже если быстро упадет уровень водохранилища, уровень водоема-охладителя какое-то время будет оставаться приемлемым», - отметил Ожаровский.

Ожаровский напомнил о связи воды и безопасности атомной электростанции, которой жидкость необходима для охлаждения реакторов. Так как у АЭС низкий КПД и 2/3 вырабатываемой энергии выбрасываются в окружающую среду через водоем-охладитель, то вода, как конечный поглотитель тепла, незаменима.

«Но самое важное - сейчас реакторы не вырабатывают электроэнергию и, соответственно, потребность в охлаждении у них минимальна», - добавил физик-ядерщик.

В связи с чем, по словам Ожаровского, запасов водоема-охладителя хватит еще на долгое время, даже если они начнут снижаться из-за испарения или еще чего-либо.

«Поэтому опасность существует, но она не сиюминутная», - отметил эксперт.

Кроме того, Ожаровский считает, что даже если в ближайшее время плотину не получится восстановить, можно будет организовать подпитку водоема-охладителя из соседних ручьев или русла Днепра.

Ранее стало известно о затоплении Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС. По данным экстренных служб, на данный момент подтоплено около 600 домов. Вода поднялась до 10-11 метров, максимальный уровень поднятия может составить до 12,5 метра.

При этом, как сообщил советник «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, тенденций к подъему воды на ЗАЭС нет. По его словам, уровень воды остается неизменным.