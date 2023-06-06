Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа заявил, что нет тенденций к подъему воды на ЗАЭС

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что тенденции к подъему воды в Днепре в районе ЗАЭС из-за разрушения верхнего уровня Каховской ГЭС отсутствуют.

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Тенденций к подъему воды в Днепре около ЗАЭС из-за полученных разрушений на Каховской ГЭС в результате обстрела сегодня ночью нет. Об этом сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Пока никаких тенденций к поднятию уровня воды не фиксируется», - заявил Карчаа в эфире «Россия 24».

Карчаа обратил внимание на отсутствие изменений в уровне воды, который сейчас равняется 16 метрам 67 сантиметрам. Советник главы «Росэнергоатома» также сообщил, что угроз ядерной безопасности ЗАЭС нет.

Каховская ГЭС получила значительные повреждения в ночь с 5 на 6 июня. Больше всего пострадал верхний уровень - разрушилась уже половина пролетов. Сама дамба осталась целой.

Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о временной эвакуации жителей подтопленных домов. По его словам, уровень воды должен прийти в норму в ближайшие 72 часа.

В Херсоне, который находится ниже Каховской ГЭС по течению Днепра, из-за прорыва гидроэлектростанции затопило набережную, так как уровень воды почти на метр превысил средние показатели. Кадры выходящего из берегов Днепра попали на видео.