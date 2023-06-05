Опубликованы кадры из цеха по производству сидра, который стал причиной массового отравления
Согласно предварительным данным, причиной массового отравления мог стать метиловый спирт, обнаруженный в напитках.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Опубликованы кадры работы следователей на производстве сидра, которым насмерть отравились люди в Самарской и Ульяновской областях.
Предварительно, в напитках был обнаружен метиловый спирт, который, возможно, и стал причиной массового отравления.
Напомним, что сегодня стало известно о шести умерших в Ульяновской области из-за массового отравления сидром. Позднее число жертв смертельного напитка, по словам губернатора региона, выросло до 16 человек. Следственный комитет России провел допрос поставщика суррогатного сидра в магазины Самарской и Ульяновской областей.