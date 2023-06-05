Опубликованы кадры из цеха по производству сидра, который стал причиной массового отравления

Напомним, что сегодня стало известно о шести умерших в Ульяновской области из-за массового отравления сидром . Позднее число жертв смертельного напитка, по словам губернатора региона, выросло до 16 человек . Следственный комитет России провел допрос поставщика суррогатного сидра в магазины Самарской и Ульяновской областей.

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