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Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области достигло 16

Игнат Далакян
17:34 05.06.2023
По словам губернатора региона, общее количество отравившихся контрафактным сидром достигло 35.
Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области достигло 16
© Фото: СК РФ
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В Ульяновской области число умерших от отравления контрафактным сидром возросло до 16, а общее число отравившихся достигло 35. Об этом заявил губернатор области Алексей Русских.

«По последней информации, пострадало 35 человек: 25 - в Димитровграде, 9 - в Ульяновске, один в Новой Малыкле», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Согласно словам Алексея Русских, за каждого пострадавшего борются врачи.

Губернатор Ульяновской области также добавил, что Министерство здравоохранения региона разослало специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии. Кроме того, глава региона сообщил, что всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана материальная и психологическая помощь.

Ранее Следственный комитет РФ показал кадры допроса поставщика суррогатного сидра в магазины Димитровграда. По данным ведомства, задержанный поставлял смертоносный напиток в магазины Самарской и Ульяновской областей.

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