Шесть человек насмерть отравились сидром в Ульяновской области

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В Димитровграде Ульяновской области умерли шесть человек из-за отравления после употребления сидра. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Отмечается, что 3-4 июня несколько жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу. У них диагностировали «отравление неустановленным веществом».

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, шестеро из них скончались. По предварительным данным следствия, перед отравлением «потерпевшие употребляли спиртной напиток "сидр", купленный в магазинах города "Территория пива"». Уточняется, что поставщиком магазинов является производство из Красноглинского района Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Сейчас следователи проводят осмотр складов алкоголя в регионе.

Ранее в Москве, по информации Telegram-канала SHOT, госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского депутата Дениса Терехова из-за отравления мухоморами. Он сообщил, что токсичный гриб входил в состав биодобавки, которую он приобрел на московском рынке. При этом Терехов допустил, что выпил капсул больше, чем следовало. Кроме того, по словам пострадавшего депутата, сказаться на состоянии здоровья могло и 14-дневное голодание.