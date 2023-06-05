Песков сообщил, что Россия продолжит исполнять договоренности с ОПЕК+

По словам Дмитрия Пескова, формат ОПЕК+ важен в вопросе обеспечения стабильности на международных энергетических рынках.

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У России и ОПЕК+ есть общие договоренности, которые будут исполняться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договоренности ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти.

«Россия является участницей этого совместного понимания. Формат продолжает работу. Есть общие договоренности, которым все будут следовать», - заявил Песков.

Дмитрий Песков также отметил важность формата ОПЕК+ для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках.

Накануне стало известно о добровольном продлении Россией сокращения добычи нефти до конца следующего года. По словам вице-премьера Александра Новака, РФ сейчас на уровне сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки.

Обозреватель The Telegraph ранее отметила, что решение о сокращении добычи нефти нанесет по Западу тройной удар, поскольку высокие цены на этот ресурс будут стимулировать инфляцию и станут причиной ослабления влияния антироссийских санкций.

Напомним, план по сокращению производства нефти на два миллиона баррелей в сутки начал действовать в ноябре 2022 года. В мае стало известно, что в ряде стран приняли решение о добровольном снижении добычи нефти.