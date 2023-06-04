Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца следующего года

Александр Новак отметил, что наша страна находится на уровне сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки.

© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress

РФ продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря следующего года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на встрече ОПЕК+ в Вене.

«Мы вышли на сокращение 500 тыс. б/с, которые были заявлены, и дальше будем продолжать также выполнять действия тех договоренностей, которые были достигнуты», - цитирует ТАСС слова Александра Новака.

Напомним, сейчас страны ОПЕК+ следуют сделке о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца года. Ряд стран ранее приняли решение добровольно снижать добычу еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки.

В начале апреля обозреватель The Telegraph отметила, что решение сократить добычу нефти нанесет по Западу тройной удар. Высокие цены на «черное золото» будут стимулировать инфляцию и ослабят антироссийские санкции.