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Минкульт России показал перевозку «Троицы» в храм Христа Спасителя

Анна Касаткина
04:02 04.06.2023
Поклониться иконе прихожане храма смогут с 4 по 18 июня.
© Видео: Министерство культуры России © Фото: culture.gov.ru
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Министерство культуры России опубликовало кадры перевозки иконы «Троица» кисти Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. На видео запечатлен процесс погрузки с дальнейшей доставкой и размещением в соборе.

Образ в специальном ящике погрузили в грузовой автомобиль. У храма икону бережно выгрузили и установили в специальную капсулу, в которой поддерживается необходимый режим влажности для сохранности ценного произведения искусства. С воскресенья - главного православного праздника Троицы - она будет доступна для прихожан.

Экспонироваться в соборе, как ранее сообщили в РПЦ, «Троица» будет по 18 июня.

Икона «Троица», написанная в XV веке, по решению президента РФ Владимира Путина была ранее возвращена Русской православной церкви по гуманитарным соображениям. До 1929 года она находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, а затем поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи. Икона находится в плохом состоянии и требует реставрации, которую проведут после экспонирования в соборе.

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