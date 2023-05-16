В стране и мире Песков объяснил передачу иконы «Троица» Андрея Рублева РПЦ гуманитарными соображениями Анна Назайкина Представитель Кремля связал это решение со святостью иконы для верующих. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение о возвращении иконы «Троица» Андрея Рублева РПЦ гуманитарными соображениями. Представитель Кремля отметил, что для огромного количества верующих в России эта икона - большая святыня. «Укрывать ее в фондах музея, конечно, не совсем соответствует чаяниям наших верующих», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Песков подчеркнул, что такого рода решения не принимаются координированно. Напомним, что ранее российский лидер Владимир Путин решил передать шедевр Андрея Рублева РПЦ. Предполагается, что икона в течение года будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру. Экспертное мнение и аналитика