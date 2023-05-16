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Песков объяснил передачу иконы «Троица» Андрея Рублева РПЦ гуманитарными соображениями

Анна Назайкина
13:54 16.05.2023
Представитель Кремля связал это решение со святостью иконы для верующих.
Песков объяснил передачу иконы «Троица» Андрея Рублева РПЦ гуманитарными соображениями
© Фото: ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение о возвращении иконы «Троица» Андрея Рублева РПЦ гуманитарными соображениями.

Представитель Кремля отметил, что для огромного количества верующих в России эта икона - большая святыня.

«Укрывать ее в фондах музея, конечно, не совсем соответствует чаяниям наших верующих», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков подчеркнул, что такого рода решения не принимаются координированно.

Напомним, что ранее российский лидер Владимир Путин решил передать шедевр Андрея Рублева РПЦ. Предполагается, что икона в течение года будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру.

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