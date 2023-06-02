«Троица» Рублева будет экспонироваться в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня

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Икона «Троица» кисти Андрея Рублева прибудет в столичный храм Христа Спасителя 4 июня. Об этом говорится сообщении синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Четвертого июня 2023 года в храм Христа Спасителя будет принесена икона Святой Троицы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что икона будет находиться в соборе до 18 июня, в течение всего этого срока допуск верующих для поклонения будет осуществляться с 10.00 до 19.00 (в воскресенье - после литургии) с техническими перерывами до 60 минут для обеспечения температурно-влажностного режима.

Икона «Троица», написанная в XV веке, по решению президента РФ Владимира Путина была ранее возвращена Русской православной церкви по гуманитарным соображениям. До 1929 года икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, а затем поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи. Икона находится в плохом состоянии и требует реставрации, которую проведу после экспонирования в соборе.