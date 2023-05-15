«Троицу» Андрея Рублева вернули РПЦ

Она будет выставлена в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

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Икона «Троица», написанная русским иконописцем Андреем Рублевым в XV веке, будет возвращена Русской православной церкви (РПЦ). Ее выставят для поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, а затем передадут в Троицкий собор.

Как сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси, решение о возвращении образа было принято российским президентом Владимиром Путиным после многочисленных просьб верующих.

До 1929 года икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, а затем поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи.

В июле прошлого года образ на два дня вывезли в Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре по личной просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она провела в лавре два дня, когда там проходили богослужения, посвященные 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.