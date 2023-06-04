В Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

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Сегодня вечером в Днепропетровской и Полтавской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты оповещения о воздушных тревогах.

Отметим, сирены в стране звучат практически каждый день. Сегодня ночью воздушную тревогу объявляли почти на всей территории Украины.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили о нанесении удара высокоточным оружием наземного базирования по цеху в районе Днепропетровска, в котором собирали БПЛА. Также оказались поражены военные аэродромы противника.

В военном ведомстве отметили, что были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.