В Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу
Ночью сирены звучали практически на всей территории страны.
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Сегодня вечером в Днепропетровской и Полтавской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты оповещения о воздушных тревогах.
Отметим, сирены в стране звучат практически каждый день. Сегодня ночью воздушную тревогу объявляли почти на всей территории Украины.
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили о нанесении удара высокоточным оружием наземного базирования по цеху в районе Днепропетровска, в котором собирали БПЛА. Также оказались поражены военные аэродромы противника.
В военном ведомстве отметили, что были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.