В девяти областях Украины слышна воздушная тревога

Указано, что сирена звучит и на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской и Запорожской областей.

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На территории Украины объявлена воздушная тревога. В частности, она слышна в нескольких областях страны. Среди них Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Винницкая, а также Николаевская и Одесская области.

В последней сообщается, что произошли взрывы. Воздушная тревога звучит и на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской и Запорожской областей. В Киевской области также слышна воздушная тревога.

Данные представлены на онлайн-карте украинского Минцифры. Информация актуальна по состоянию на 23:24 по киевскому времени.

Сутками ранее в Николаеве прогремели взрывы. В Николаевской области тогда объявили воздушную тревогу. Также 6 мая практически по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Тогда же ночью была слышная серия взрывов в Днепропетровске.