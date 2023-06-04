Армия В МО РФ сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по военным аэродромам Украины Дмитрий Трунов Поражены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России рассказало о групповом ударе высокоточным оружием по военным аэродромам противника. «Вооруженные Силы РФ ночью на 4 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах», - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он сообщил также, что цель удара была достигнута. Поражены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами. Ранее целями группового удара высокоточным оружием стали средства ПВО врага. Экспертное мнение и аналитика