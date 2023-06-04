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В МО РФ сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по военным аэродромам Украины

Дмитрий Трунов
14:16 04.06.2023
Поражены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России рассказало о групповом ударе высокоточным оружием по военным аэродромам противника.

«Вооруженные Силы РФ ночью на 4 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах», - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он сообщил также, что цель удара была достигнута. Поражены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.

Ранее целями группового удара высокоточным оружием стали средства ПВО врага.

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