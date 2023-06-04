Армия Армия спецоперация ТЕГИ

В районе Днепропетровска российские войска высокоточным оружием поразили цех по сборке БПЛА

14:54 04.06.2023
Также был нанесен удар по пунктам управления боевиков в районе Славянска и города Сумы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В районе Днепропетровска российские войска высокоточным оружием наземного базирования поразили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также был нанесен удар по пунктам управления украинских боевиков в районе Славянска в Донецкой Народной Респубилки и города Сумы.

Напомним, на днях в Минобороны России сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по украинским средствам противовоздушной обороны. Были поражены комплексы ПВО, прикрывавшие критические объекты военной инфраструктуры киевского режима.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе Золотой Балки в Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:29 В стране и мире
Песков заявил, что России нужно знать свое дело и доделать его до конца
14:01 В стране и мире
Гладков заявил, что ВСУ бьют по торговым модулям рынка в центре Шебекино
12:49 В стране и мире
Видео
В Новосибирске горит Центральная клиническая больница
10:48 В стране и мире
Нефтяной танкер сломался в Суэцком канале на пути из России в Китай
10:27 В стране и мире
Аксенов сообщил об отраженной атаке на Крым девяти беспилотников
Популярное
Видео
Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Видео
Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.