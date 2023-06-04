В районе Днепропетровска российские войска высокоточным оружием поразили цех по сборке БПЛА

Также был нанесен удар по пунктам управления боевиков в районе Славянска и города Сумы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В районе Днепропетровска российские войска высокоточным оружием наземного базирования поразили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также был нанесен удар по пунктам управления украинских боевиков в районе Славянска в Донецкой Народной Респубилки и города Сумы.

Напомним, на днях в Минобороны России сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по украинским средствам противовоздушной обороны. Были поражены комплексы ПВО, прикрывавшие критические объекты военной инфраструктуры киевского режима.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе Золотой Балки в Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.