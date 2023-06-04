Во временных пунктах размещены больше 4 тысяч жителей Белгородской области
Больше 4 тысяч жителей приграничных районов Белгородской области находятся в пунктах временного размещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам главы региона, власти ведут учет всех прибывших и помогают им.
«Все накормлены, напоены. Ведем учет, занимаемся регистрацией и помогаем уже немножко осмотреться на местах. Всем тяжело, всем непросто, но самое главное - что все находятся в безопасности, никто не брошен», - сказал Гладков.
По его словам, власти продолжают уговаривать людей эвакуироваться, и жители продолжают прибывать.
Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли фельдшерский пункт в Муроме под Белгородом. Эвакуация из приграничных районов Белгородской области продолжается.
Как сообщалось, 179 эвакуированных приехали в Пензу. Многие выехавшие размещаются в Белгороде.