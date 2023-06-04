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Украинские боевики обстреляли фельдшерский пункт в Муроме под Белгородом

Анна Касаткина
02:00 04.06.2023
Повреждены также сельский дом культуры, школа и детский сад, отмтеил глава региона Вячеслав Гладков.
Украинские боевики обстреляли фельдшерский пункт в Муроме под Белгородом
© Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области РИА Новости
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Украинские боевики обстреляли село Муром в Белгородской области, от прямого попадания загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом Муром... От прямого попадания снаряда загорелся ФАП», - написал он в Telegram.

В результате обстрела также повреждены местный дом культуры, школа и детский сад, пострадавших нет, уточнил Гладков.

Ранее Гладков рассказал о трех погибших и семи раненых при обстреле села Соболевка в Валуйском городском округе. Украинские боевики из РСЗО «Град» обстреляли частный сектор.

Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам со стороны Украины, в связи с этим в регионе проходит эвакуация. Кроме того, на территорию области пытаются проникнуть украинские террористы. По данным американских СМИ, при одной из атак диверсантов использовалось вооружение, переданное Киеву западными союзниками.

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