В стране и мире Украинские боевики обстреляли фельдшерский пункт в Муроме под Белгородом Анна Касаткина Повреждены также сельский дом культуры, школа и детский сад, отмтеил глава региона Вячеслав Гладков. © Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области РИА Новости Читайте нас на: Украинские боевики обстреляли село Муром в Белгородской области, от прямого попадания загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под обстрелом Муром... От прямого попадания снаряда загорелся ФАП», - написал он в Telegram. В результате обстрела также повреждены местный дом культуры, школа и детский сад, пострадавших нет, уточнил Гладков. Ранее Гладков рассказал о трех погибших и семи раненых при обстреле села Соболевка в Валуйском городском округе. Украинские боевики из РСЗО «Град» обстреляли частный сектор. Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам со стороны Украины, в связи с этим в регионе проходит эвакуация. Кроме того, на территорию области пытаются проникнуть украинские террористы. По данным американских СМИ, при одной из атак диверсантов использовалось вооружение, переданное Киеву западными союзниками. Экспертное мнение и аналитика