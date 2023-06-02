В Пензу приехали 179 эвакуированных из Белгородской области

В числе приехавших - 135 детей и женщин. В основном это многодетные семьи, мамы с детьми в возрасте от грудного и до 14 лет.

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В Пензу поездом приехал 171 человек, они эвакуировались из Белгородской области. Еще восемь добираются своим транспортом, сообщил заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

В числе приехавших - 135 детей и женщин. В основном это многодетные семьи, мамы с детьми в возрасте от грудного и до 14 лет.

Их разместят на двух базах в полностью обустроенных комнатах.

«Все вопросы решены с размещением и с питанием. Сейчас самое сложное будет - доставка. Но все уже в автобусах, потому что люди очень уставшие, дети напуганные», - рассказал Космачев.

По его словам, полностью готовы включиться в работу медики, психологи, педагоги, чтобы постараться за короткое время переключить детей от того психологически сложного состояния, в котором они находятся.

«Обстановка страшная. С детьми там очень страшно. Поэтому решили уехать подальше куда-нибудь. Спасибо, что нас здесь приняли», - рассказала одна из прибывших женщин.

Всем эвакуированным проведут полный медицинский осмотр, для детей составят планы индивидуальных занятий.

Приграничные районы Белгородской области накануне подверглись масштабной атаке со стороны украинских боевиков. В городе Шебекино пострадали по меньшей мере 11 человек, многие смогли выехать. В пятницу, 2 июня, обстрелы региона продолжаются. Известно о двух погибших женщинах.