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Правительство РФ запретило польским фурам перевозить грузы по территории России

Максим Крюков
22:18 30.06.2023
Российский кабмин также продлил до 30 декабря 2023 года запрет на перевозки грузов фурами из недружественных стран.
Правительство РФ запретило польским фурам перевозить грузы по территории России
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости
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Правительство Российской Федерации ввело запрет на перевозку грузов польским транспортом по территории РФ. Об этом говорится в постановлении кабмина от 30 июня, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В Министерстве транспорта отметили, что были сделаны исключения для критически важных товаров, таких как лекарственные средства, медицинские изделия. Кроме того, в ведомстве сообщили, что нововведение также не будет распространяться на транзит в Калининградскую область для бесперебойного снабжения региона.

Российское правительство также продлило до 30 декабря текущего года эмбарго на перевозки грузов фурами из недружественных стран.

С предложением запретить грузоперевозчикам из Польши проезд по территории РФ выступил глава комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев 18 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что следует запретить Польше «наживаться» на России. Он обратил внимание на то, что польские власти сносят советские памятники, закрывают российские школы, а также занимаются изъятием собственности РФ.

Польша с 1 июня 2023 года закрыла движение через свою границу грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, которые зарегистрированы в России и Белоруссии. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

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