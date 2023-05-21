Володин призвал запретить проезд польских фур по территории России

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о необходимости запретить польским грузовикам передвигаться на территории РФ, передает RT.

Спикер ГД сообщил, что Совет нижней палаты завтра, 22 мая, будет рассматривать вопрос ответных мер Москвы на политику Польши, в том числе речь пойдет о запрете на передвижение польских фур по территории нашей страны.

«Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны», - говорится в его Telegram-канале.

Володин обратил внимание на то, что польские власти сносят советские памятники, закрывают российские школы, а также занимаются изъятием собственности РФ.

О том, что в Госдуме предложили запретить польским фурам проезжать по территории России, стало известно в минувший четверг, 18 мая. С такой инициативой тогда выступил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.