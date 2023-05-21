В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Володин призвал запретить проезд польских фур по территории России

Анна Назайкина
12:27 21.05.2023
По словам спикер Госдумы, следует запретить Польше «наживаться» на России.
Володин призвал запретить проезд польских фур по территории России
© Фото: Stefan Sauer, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о необходимости запретить польским грузовикам передвигаться на территории РФ, передает RT.

Спикер ГД сообщил, что Совет нижней палаты завтра, 22 мая, будет рассматривать вопрос ответных мер Москвы на политику Польши, в том числе речь пойдет о запрете на передвижение польских фур по территории нашей страны.

«Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны», - говорится в его Telegram-канале.

Володин обратил внимание на то, что польские власти сносят советские памятники, закрывают российские школы, а также занимаются изъятием собственности РФ.

О том, что в Госдуме предложили запретить польским фурам проезжать по территории России, стало известно в минувший четверг, 18 мая. С такой инициативой тогда выступил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:01 Армия
Российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков в районе Краматорска
11:50 ОПК
Видео
В России создано уникальное устройство для обмана систем ПВО
11:36 Армия
статья
Начало «кинжальной» охоты: как ВС РФ поразили гиперзвуковой ракетой американский Patriot в Киеве
10:32 В стране и мире
Источник назвал предварительную причину смерти замглавы Миноборнауки Кучеренко
09:30 В стране и мире
Видео
Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск
Популярное
В Минобороны России назвали потери украинских боевиков на Артемовском направлении
112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
В Польше заявили об обнаружении бетонной боеголовки ракеты, найденной в апреле
Асад снял наушник во время речи Зеленского на заседании Лиги арабских государств
Видео
Путин иронично отреагировал на антироссийские собрания в Праге «с пивом и шпикачками»
Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.