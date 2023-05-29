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Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами

Сергей Лебедев
20:08 29.05.2023
Ограничение будет действовать до особого распоряжения.
Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами
© Фото: Robert Michael, dpa, GlobalLookPress
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Польша с 1 июня этого года закроет движение через свою границу грузовиков и тягачей, которые зарегистрированы в России и Белоруссии. Об этом говорится в постановлении министра внутренних дел Мариуша Каминьского. Ограничение будет действовать до особого распоряжения, сообщает ТАСС.

«Будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов», - указано в документе.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости запретить польским грузовикам передвигаться на территории России. По его словам, враждебное государство не должно наживаться на нашей стране.

«Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны», - заявил спикер нижней палаты парламента.

О том, что в Госдуме предложили запретить польским грузовикам проезжать по России, стало известно 18 мая. С инициативой выступил депутат Евгений Москвичев. 

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