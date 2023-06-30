В стране и мире WSJ: украинцы перестали посылать в атаку западные танки Тимур Шерзад Противник не рискует отправлять в бой полученную от Запада бронетехнику, столкнувшись с серьезной линией обороны. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Киевский режим больше не рискует отправлять в атаку западные танки. Об этом сообщает Wall Street Journal. «Столкнувшись с жестким сопротивлением России первоначальному наземному наступлению в начале этого месяца, украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», - говорится в публикации. Ранее Швейцария отказалась продавать Украине 96 танков Leopard 1, а в Forbes оценили потери украинских боевиков в ходе попытки наступления как катастрофические. Уничтожение танков западного производства на полях сражений привлекало внимание и президента Белоруссии. Он рассказал о произведенном впечатлении от того, как танк Leopard разлетелся на куски от попадания российского снаряда. Экспертное мнение и аналитика