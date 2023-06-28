Швейцария отказалась продавать Украине 96 танков Leopard 1
Швейцарские власти мотивировали отказ тем, что соответствующая заявка противоречила законодательству страны.
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Швейцария отклонила заявку на продажу киевскому режиму 96 танков Leopard 1. Об этом сообщает RT.
Согласно этому заявлению, компания Ruag AG сделала соответствующую заявку на продажу танков Leopard 1 A5 через Германию.
Федеральный совет Швейцарии отказал ей, мотивируя тем, что это противоречит действующему законодательству страны.
Ранее сообщалось, что Швейцария отказалась официально присоединиться к организации по изъятию российских активов.