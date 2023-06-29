При попытке пересечь минное поле в районе села Малая Токмачка националисты потеряли не менее 25 подбитых боевых машин.

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Попытка украинских боевиков 8 июня пересечь минное поле в районе села Малая Токмачка на Запорожском направлении специальной операции оказалась более катастрофичной, чем предполагали на Западе. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Он отмечает, что в мгновение националисты потеряли не менее 25 подбитых боевых машин. Среди них: четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R, инженерную бронемашину для разминирования Wisent и семнадцать БМП М2 Bradley.

«Сторонним наблюдателям потери поначалу казались меньшими. Но в течение двух недель аналитики внимательно изучали видео с дронов и снимки с земли и постоянно обновляли список», -отмечает Экс.

По слова обозревателя, нельзя отрицать тот факт, что бой 8 июня под Малой Токмачкой стал катастрофой для украинской армии.

Напомним, 9 июня в Минобороны России сообщили, что суточные потери боевиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили около 680 человек. Были уничтожены 35 танков, 11 БМП, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также 155-мм самоходная артиллерийская установка Caezar французского производства.