Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски от попадания российского снаряда

© Видео: Пул Первого, Telegram © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в ходе попытки наступления украинских боевиков немецкий танк Leopard разлетелся на мелкие куски после попадания в него снаряда. Фрагмент его интервью каналу «Россия 1» опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

По словам белорусского лидера, об этом ему рассказал президент России Владимир Путин, а потом белорусские специалисты тоже смогли это «сфотографировать и увидеть».

«Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример. Я Владимиру Владимировичу говорю: надо это показать. Он говорит: еще покажем», - рассказал Лукашенко.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что бронемашины Bradley и танки Leopard «прекрасно горят». Об этом он сказал на встрече с военкорами. Также он сообщил об огромном количестве уничтоженной украинской техники советского производства.

Ранее издание Helsingin Sanomat подсчитало, что Украина потеряла половину переданных Финляндией танков Leopard 2R, предназначенных для разминирования.