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Пропавшего в ЕАО 4-летнего мальчика нашли живым

Владимир Рубанов
05:42 29.06.2023
Поиски продолжались около 12 часов.
Пропавшего в ЕАО 4-летнего мальчика нашли живым
© Фото: 79.mchs.gov.ru
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Спустя 12 часов поисков в селе Песчаное в Еврейской автономной области нашли пропавшего 4-летнего мальчика из многодетной семьи. Об этом сообщило ГУ МЧС по ЕАО. Подробностей о том, где нашли ребенка, на данный час нет.

Ранее сообщалось, что 4-летний Артем находился у родственников в Смидовичском районе и играл во дворе, а потом пропал. Родные ребенка обратились в полицию уже ночью. Поиски были затруднены тем, что село окружено лесом и слабо освещено.

Сообщалось, что поисковой операции привлечены порядка 50 человек из правоохранительных органов. МЧС сообщало об участии 71 человека. Ребенка искали в том числе в лесу и в водоемах.

После пропажи мальчика СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее в Амурской области нашли живым 11-летнего мальчика, который отстал от отца, заблудился и провел ночь в тайге.

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