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После пропажи в ЕАО четырехлетнего ребенка возбуждено уголовное дело об убийстве

Ян Брацкий
04:13 29.06.2023
Ребенок находился в доме родственников в селе Песчаное, но поздно вечером ушел в неизвестном направлении.
После пропажи в ЕАО четырехлетнего ребенка возбуждено уголовное дело об убийстве
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» после пропажи четырехлетнего ребенка в Еврейской автономной области. Об этом сообщил региональный главк ведомства.

«Биробиджанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», - говорится в сообщении ведомства.

Ребенок пропал в Смидовичском районе ЕАО. Ребенок ушел в неизвестном направлении из дома в селе Песчаное, сообщили в МЧС России. Там мальчик находился у родственников. На поиски малолетнего мобилизованы более 50 полицейских и спасателей. К поисковым группам присоединились волонтеры и неравнодушные местные жители. Прочесываются ближайшие населенные пункты и лес, поисковики используют беспилотники.

Накануне десятки людей искали пропавшего в амурской тайге ребенка. Вместе с отцом и дядей он ушел в зимовье, но по дороге потерялся. Мальчика искали всю ночь, пока под утро не обнаружили его с вертолета. Сейчас жизнь ребенка вне опасности.

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