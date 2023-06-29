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В ЕАО ищут пропавшего в глухом селе 4-летнего мальчика

Владимир Рубанов
00:20 29.06.2023
Ребенок мог оступиться и упасть в водоем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС России
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Пропавшего в Смидовичском районе Еврейской автономной области 4-летнего мальчика ищут более 50 полицейских и сотрудников МЧС, сообщила «Звезде» начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по ЕАО Оксана Ткачева. Мальчик пропал накануне.

По ее словам, заявление о том, что ребенок пропал, поступило в полицию поздно вечером, уже в темное время суток. Сразу же по тревоге подняли сотрудников УМВД. К полицейским присоединились волонтеры и сейчас подключаются местные жители, рассказала Ткачева.

Поиски ведутся уже несколько часов. Используется техника, квадрокоптеры для осмотра местности с воздуха. Прочесывается село Песчаное - это небольшой населенный пункт. Вокруг него - лес, там тоже идут поиски. Кроме того, это достаточно глухая деревня, там мало искусственного освещения, и темнота затрудняет поисковую операцию.

Мальчик из многодетной семьи, в которой есть еще маленькие дети. Помимо леса осматривают и водоемы - ребенок мог оступиться и упасть в воду.

По информации МЧС, группировка численностью 71 человек всю ночь разыскивает пропавшего мальчика. Известно, что 4-летний Артем находился у родственников. Привлечены кинологические расчеты полиции, сообщили в управлении министерства по ЕАО.

Накануне в Амурской области нашли живым 11-летнего мальчика, который пошел с отцом и дядей в тайгу, потом отстал от него и заблудился. Поиски продолжались всю ночь, утром ребенка удалось увидеть с вертолета. 

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