Момент обнаружения в тайге Приамурья потерявшегося школьника попал на видео

Ребенка искали по воздуху, по воде и по суше. О его спасении стало известно сегодня утром.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Момент обнаружения в тайге Приамурья пропавшего мальчика сняли на видео. Соответствующие кадры предоставило МЧС.

Напомним, мальчик исчез в глухом лесу накануне. По данным экстренных служб, его в тайгу на охоту взял с собой отец. Ребенок отошел от мужчины и потерялся.

Поиски шли по воздуху, по воде и по суше. О том, что сводная поисковая группа смогла найти ребенка, стало известно сегодня. Позже было опубликовано первое видео спасенного мальчика.