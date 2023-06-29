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Погибший полицейский и пожизненный срок: чем закончится конфликт в стиле 90-х в Подмосковье

Наталья Жадько
23:22 29.06.2023
С подозреваемыми в убийстве полицейского сейчас работают следователи, на месте преступления оперативники ищут улики.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Новые детали перестрелки в Подмосковье, во время которой погиб полицейский, еще один - получил ранение. Все произошло в автосервисе, куда четверо мужчин приехали, чтобы потребовать у владельца компенсацию за некачественный ремонт машины. Один из вымогателей открыл огонь. Этой ночью жителей подмосковной деревни Анциферово разбудили громкие звуки выстрелов. Людей здесь живет не много, в основном приезжают в выходные дни на дачу. Поначалу местные даже не поняли, что произошло.

«Нет, криков не было. Думали, охотники в лесу охотятся и все. Так думали и спокойно, мы не обращали внимания», - рассказал Ислам Валиев.

О том, что это была перестрелка, в ходе которой пострадали двое сотрудников полиции, узнали только рано утром. По предварительным данным, все случилось из-за конфликта между автомехаником, местным жителем, и его клиентами.

«28 июня в 12 часов 50 минут в дежурную часть отдела полиции города Куровское Управления МВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу поступило заявление от местного жителя 1999 года рождения о том, что у него вымогают деньги в сумме 100 тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомашины. Угрожая физической расправой ему и членам его семьи», - сказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Когда полицейские прибыли на место, они услышали, как четверо вымогателей угрожают матери молодого человека. Правоохранители попытались задержать агрессивно настроенных злоумышленников, но один из них открыл огонь по оперативникам. По данным Следственного комитета, нападавший выстрелил не менее пяти раз. От полученных ранений один из полицейских скончался, второй - сейчас в больнице. «Звезде» удалось с ним связаться.

«Все вопросы в МВД», - коротко ответил оперативник.

Об автомеханике известно мало. Слесарь оборудовал автосервис прямо у себя во дворе. Живет с родителями и девушкой. По словам соседей, клиентов у него было немного.

«У него есть мама, бабушка, девушка и сам он. Это как его хобби, он серьезно этим не занимается, просто помочь починить что-то несерьезное. Спокойные, никаких конфликтов не было. Нормальная работящая семья. Мама работает, Дима все время что-то ремонтирует, машины какие-то. Никакого криминала не было. Нормальный парень», - отметили соседи слесаря.

Сейчас соседей опрашивают полицейские, а следователи изучают место происшествия. Там сотрудники полиции и представители Следственного комитета работаю с металлоискателями, вероятнее всего, исследуют место на наличие улик. У дома автомеханика до сих пор лежит аптечка первой помощи, окровавленные вещи и предположительно гильза от пистолета.

«Уже изъяты пять гильз и иные предметы, имеющие значение для расследования. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в аппарат Главного Следственного Управления СК России по Московской области», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

О стрелявшем и его сообщниках пока немного информации. Известно лишь, что фигурантам от 23 до 30 лет. Все они уже задержаны, их допрашивают следователи. Одному из них за убийство сотрудника МВД может грозить пожизненное лишение свободы.

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