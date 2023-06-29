Раненный в Орехово-Зуево полицейский вышел на связь
Сотрудник правоохранительных органов, который получил ранение в ходе перестрелки во время задержания злоумышленников в Орехово-Зуево, вышел на связь. Полицейский рассказал «Звезде», что в настоящее время находится на лечении в больнице.
Напомним, в Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что вчера в подмосковном городе в ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве один из них не менее пяти раз выстрелил из пистолета в стражей порядка. В результате один из полицейских скончался от ранения, второго госпитализировали в медучреждение.
В ведомстве отметили, что в настоящее время 26-летний подозреваемый задержан.
Ранее корреспондент «Звезды» сообщил, что на месте инцидента продолжаются следственные мероприятия. Отмечается, что близлежащую территорию прочесывают с металлоискателем, следователи занимаются поиском улик.